Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
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04.11.2026 13:01:18
Emerson Electric Co. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Emerson Electric Co. (EMR) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $744 million, or $1.33 per share. This compares with $609 million, or $1.08 per share, last year.
Excluding items, Emerson Electric Co. reported adjusted earnings of $1.044 billion or $1.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $5.201 billion from $4.855 billion last year.
Emerson Electric Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $744 Mln. vs. $609 Mln. last year. -EPS: $1.33 vs. $1.08 last year. -Revenue: $5.201 Bln vs. $4.855 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.58 To $ 1.62 Next quarter revenue guidance: 5 %
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