07.11.2025 06:31:29
Emerson Electric: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Emerson Electric hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent auf 4,86 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,04 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,43 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 18,02 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Emerson Electric einen Umsatz von 17,49 Milliarden USD eingefahren.
