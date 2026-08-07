Emerson Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Emerson Electric hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Emerson Electric 1,04 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 4,87 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at