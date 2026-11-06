Emerson Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Emerson Electric gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,13 Prozent auf 5,20 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,79 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,04 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Emerson Electric 18,98 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at