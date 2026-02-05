Emerson Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Emerson Electric präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,35 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,17 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at