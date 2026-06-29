29.06.2026 06:31:29

Emerson Radio gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emerson Radio lud am 26.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Emerson Radio ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,5 Millionen USD – eine Minderung von 17,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,9 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,200 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Emerson Radio ein Ergebnis je Aktie von -0,220 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 6,31 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,79 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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