Emerson Radio stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Emerson Radio veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Emerson Radio ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Emerson Radio im vergangenen Quartal 1,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 52,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emerson Radio 4,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at