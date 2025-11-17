Emerson Radio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Emerson Radio veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Emerson Radio mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 55,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at