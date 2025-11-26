|
26.11.2025 06:31:28
Emilia Development (A) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Emilia Development (A) gab am 24.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,42 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Emilia Development (A) 0,820 ILS je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,21 Prozent auf 550,1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Emilia Development (A) 574,3 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!