Emilia Development (A) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Emilia Development (A) gab am 24.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,42 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Emilia Development (A) 0,820 ILS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,21 Prozent auf 550,1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Emilia Development (A) 574,3 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at