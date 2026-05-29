Emilia Development (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Emilia Development (A) hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,66 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 ILS je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,62 Prozent auf 505,6 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 513,9 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at