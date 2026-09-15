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15.09.2026 06:31:28
Emimen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Emimen lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren -5,880 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 616,6 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,8 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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