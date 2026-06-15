|
15.06.2026 06:31:29
Emimen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Emimen hat am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 27,14 JPY gegenüber 4,72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Emimen im vergangenen Quartal 669,9 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emimen 445,0 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!