Emimen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emimen hat am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 27,14 JPY gegenüber 4,72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Emimen im vergangenen Quartal 669,9 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emimen 445,0 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at