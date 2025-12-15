Emimen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Emimen hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 18,55 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Emimen 576,5 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 422,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 44,64 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,30 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at