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19.03.2026 06:31:28
Emimen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Emimen gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,82 JPY. Im Vorjahresquartal waren 4,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 479,2 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Emimen 410,6 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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