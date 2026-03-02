02.03.2026 06:31:29

Eminis Ambalaj Sanayi Ve Ticaret: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Eminis Ambalaj Sanayi Ve Ticaret hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,54 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eminis Ambalaj Sanayi Ve Ticaret 0,490 TRY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 110,3 Millionen TRY umgesetzt, gegenüber 106,6 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum.

Eminis Ambalaj Sanayi Ve Ticaret vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5,100 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 25,24 Prozent auf 475,85 Millionen TRY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 379,94 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

