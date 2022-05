Emir von Katar und Minister zu Besuch in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt an diesem Freitag (13.45 Uhr) den Emir von Katar, Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani, zu einem Gespräch. Im Anschluss (15.00 Uhr) ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Der Emir des Golfstaats befindet sich auf einer mehrtägigen Reise durch mehrere europäische Länder. Am Vormittag (9.00 Uhr) will er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue treffen.

Neben dem Emir reisen nach katarischen Angaben auch Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Energieminister Saad Scharida al-Kaabi, Finanzminister Ali bin Ahmed al-Kuwari und Handelsminister Mohammed bin Hamad Al Thani an.

Die Bundesregierung hofft, dass Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) aus Katar helfen können, die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war im März in das Emirat gereist, um Gespräche zum Thema zu führen. Deutsche Unternehmen verhandeln nun schon länger über Konditionen.

Katar spielt ebenfalls eine wichtige Rolle als Vermittler im Umgang mit den Taliban. Als diese im vergangenen Sommer erneut die Macht in Afghanistan an sich rissen, half das Emirat bei der Evakuierung von Ausländern und afghanischen Ortskräften.

Katar ist auch Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft Ende des Jahres. Das Land wird immer wieder wegen systematischer Menschenrechtsverstößen und Ausbeutung von Arbeitsmigranten kritisiert. Die Regierung weist die Vorwürfe unter Verweis auf Reformen zurück.

Im Anschluss an den Berlin-Besuch will die katarische Delegation zum Weltwirtschaftsforum in Davos reisen sowie nach Großbritannien und Frankreich./hrz/DP/ngu