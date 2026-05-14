14.05.2026 09:17:38

Emirate dementieren Netanjahu-Besuch

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben Berichte über einen angeblichen Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in den Emiraten zurückgewiesen. Es sei auch keine Militärdelegation empfangen worden, teilte das Außenministerium in der Nacht mit.

Behauptungen über unangekündigte Besuche oder nicht offengelegte Vereinbarungen seien "vollständig unbegründet", sofern sie nicht von den zuständigen Behörden der Emirate offiziell bekannt gemacht würden.

Die Beziehungen zu Israel seien öffentlich bekannt und würden im Rahmen der offiziell verkündeten Abraham-Abkommen geführt. Diese Beziehungen basierten nicht auf intransparenten oder informellen Absprachen, hieß es weiter.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der Regierungschef während des Iran-Kriegs heimlich die VAE besucht habe. Netanjahu soll sich dort mit dem Präsidenten Mohammed bin Sajid getroffen haben. Der Besuch habe zu "einem historischen Durchbruch in den Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten" geführt, hieß es dabei.

US-Präsident Donald Trump hatte 2020 in seiner ersten Amtszeit die sogenannten Abraham-Abkommen auf den Weg gebracht. In der Folge normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan ihre Beziehungen zu Israel./arj/DP/jha

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