31.08.2026 09:05:38

Emirate melden Drohnenvorfall über Hoheitsgewässern

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Luftwaffe der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf eine Drohne reagiert, die über den Hoheitsgewässern des Landes entdeckt worden war. Das unbemannte Fluggerät sei aus Richtung des Irans gekommen, teilte das Ministerium mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die iranische Armee hatte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim von einem Angriff mit Dutzenden Drohnen auf ein Ziel in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesprochen. Demnach wurde der Flugplatz Minhad südöstlich von Dubai ins Visier genommen.

Die emiratischen Streitkräfte befänden sich weiterhin in erhöhter Bereitschaft, um auf mögliche Bedrohungen reagieren zu können, hieß es vom Verteidigungsministerium.

Die arabischen Golfstaaten wie die Vereinigten Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und Katar beherbergen wichtige US-Militärstützpunkte und geraten dadurch im Zuge des Iran-Kriegs immer wieder ins Visier iranischer Vergeltungsschläge./arj/DP/zb

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