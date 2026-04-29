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29.04.2026 06:31:29
Emirates Driving Company PSC Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Emirates Driving Company PSC Registered präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,07 AED gegenüber 0,060 AED je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Emirates Driving Company PSC Registered mit einem Umsatz von insgesamt 189,0 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,1 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 13,08 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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