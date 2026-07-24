Emirates Driving Company PSC Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Emirates Driving Company PSC Registered hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 AED gegenüber 0,080 AED im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Emirates Driving Company PSC Registered 171,7 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186,2 Millionen AED umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at