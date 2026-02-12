Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,130 AED je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,28 Milliarden AED – das entspricht einem Zuwachs von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,87 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,640 AED beziffert. Im Vorjahr hatte Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) 0,550 AED je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,91 Milliarden AED, während im Vorjahr 14,64 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.

