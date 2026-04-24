Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,18 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) 0,160 AED je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 4,11 Milliarden AED – das entspricht einem Zuwachs von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,85 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at