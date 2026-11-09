Emirates Investment Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Emirates Investment Bank hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 AED erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58,0 Millionen AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Emirates Investment Bank einen Umsatz von 43,2 Millionen AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at