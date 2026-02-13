13.02.2026 06:31:29

Emirates Investment Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Emirates Investment Bank veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,50 AED je Aktie vermeldet.

Emirates Investment Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,0 Millionen AED abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,4 Millionen AED erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,36 AED eingefahren. Im Vorjahr waren 10,87 AED je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 239,82 Millionen AED – das entspricht einem Abschlag von 20,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 300,51 Millionen AED erwirtschaftet worden.

