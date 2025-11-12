Emirates Investment Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Emirates Investment Bank lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 AED gegenüber 2,33 AED im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 43,2 Millionen AED, gegenüber 72,2 Millionen AED im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at