Emirates Investment Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emirates Investment Bank ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Emirates Investment Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,39 AED erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Emirates Investment Bank 60,3 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 64,7 Millionen AED umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at