Emirates Islamic Bank PJSC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Emirates Islamic Bank PJSC präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 AED gegenüber 0,060 AED im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2,33 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,91 Milliarden AED umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,620 AED je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Emirates Islamic Bank PJSC ein Gewinn pro Aktie von 0,520 AED in den Büchern gestanden.

Emirates Islamic Bank PJSC hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,52 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at