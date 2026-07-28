Emirates Islamic Bank PJSC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Emirates Islamic Bank PJSC äußerte sich am 25.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,16 AED wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,50 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at