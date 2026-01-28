Emirates NBD PJSC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Emirates NBD PJSC veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 AED eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,610 AED je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,62 Milliarden AED – ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Emirates NBD PJSC 26,03 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,71 AED. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,56 AED je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Emirates NBD PJSC mit einem Umsatz von insgesamt 103,50 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 96,42 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 7,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at