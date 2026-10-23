Emirates NBD PJSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Emirates NBD PJSC präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Emirates NBD PJSC ein EPS von 1,00 AED je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,09 Milliarden AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Emirates NBD PJSC einen Umsatz von 27,39 Milliarden AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at