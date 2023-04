Emirates Steel Arkan an Thyssenkrupp Steel interessiert - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Emirates Steel Arkan hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg Interesse an der Stahltochter von Thyssenkrupp. Das Stahlunternehmen aus Abu Dhabi könnte in den nächsten Monaten ein formelles Angebot abgeben, heißt es in dem Bericht, der sich auf nicht genannte Informanten beruft. Eine diskutierte Option sei, dass Emirates Steel Arkan eine Minderheitsbeteiligung an Thyssenkrupp Steel als Teil einer Geschäftspartnerschaft übernimmt.

In dessen Rahmen könnten energieintensive Vorprodukte in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt werden, um dann in Deutschland von Thyssenkrupp weiterverarbeitet zu werden, heißt es in dem Bericht.

Thyssenkrupp wollte zu dem Bericht keine Stellungnahme abgeben. Emirates Steel Arkan war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz hatte am Montag ihren Rücktritt angekündigt und erklärt: "Für die Verselbstständigung des Stahls sind vielversprechende Gespräche mit möglichen Partnern aufgenommen."

Bloomberg schreibt, die staatlich unterstützte Gruppe aus Abu Dhabi zeichne sich als ernsthaftester Anwärter auf eine Beteiligung am Stahlgeschäft ab. Interesse hatten zuletzt auch die indische JSW Steel und die Private-Equity-Firma CVC Capital Partners bekundet. Laut den Bloomberg-Informanten sind die Verhandlungen allerdings nicht so aktiv.

