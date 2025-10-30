|
Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Etisalat Group) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Etisalat Group) hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde mit 0,34 AED ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,340 AED, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Etisalat Group) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,63 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel waren 14,42 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
