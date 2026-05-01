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01.05.2026 06:31:29
Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Etisalat Group) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Etisalat Group) hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 AED. Im Vorjahresviertel hatte Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Etisalat Group) 0,620 AED je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Etisalat Group) im vergangenen Quartal 19,42 Milliarden AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Etisalat Group) 16,86 Milliarden AED umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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