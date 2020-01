Emissonsrelevanter Energieverbrauch Deutschlands sinkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der direkt mit Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen verbundene Energieverbrauch Deutschlands ist zwischen 2010 und 2017 um 4,7 Prozent gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) trug 2017 überwiegend der Verbrauch von Mineralölen (36,0 Prozent), Gasen (27,4 Prozent) und Kohle (23,1 Prozent) zum emissionsrelevanten Energieverbrauch bei. Auf erneuerbare Energien, etwa Holz, Biodiesel oder Siedlungsabfälle entfielen 9,5 Prozent.

Treibende Kraft für den Rückgang des emissionsrelevanten Energieverbrauchs war demnach die Kohle: Ihr ging zwischen 2010 und 2017 um 10,9 Prozent zurück. Beim Verbrauch von Gasen und Mineralölen wurden im gleichen Zeitraum 4,6 beziehungsweise 1,9 Prozent eingespart.

Den höchsten Anteil der emissionsrelevanten Energie (33,9 Prozent) verwendete im Jahr 2017 der Energiesektor, der Strom und Wärme zum Verbrauch in der Industrie, in privaten Haushalten und bei anderen Abnehmern lieferte. Den zweitgrößten Anteil von 25,8 Prozent der emissionsrelevanten Energie verwendeten die privaten Haushalte, und zwar vorrangig in Form von Gas oder Heizöl zum Betrieb von Heizungen und in Form von Otto- und Dieselkraftstoffen für die Nutzung von Personenkraftwagen.

Darauf folgten das Verarbeitende Gewerbe mit 19,1 Prozent sowie die Verkehrs- und Lagerdienstleistungen, die den öffentlichen Personennahverkehr, innerdeutsche Flüge und weitere Transportdienstleistungen wie beispielsweise den Gütertransport auf Straße, Schiene sowie in der See- und Binnenschifffahrt umfassen, mit 10,4 Prozent.

Zwischen 2010 und 2017 ging der emissionsrelevante Energieverbrauch im Energiesektor um 9,8 Prozent zurück. Bei den privaten Haushalten sank er um 8,0 Prozent. Dagegen stieg im gleichen Zeitraum der emissionsrelevante Energieverbrauch im verarbeitenden Gewerbe um 4,8 Prozent und bei den Verkehrs- und Lagerdienstleitungen um 6,7 Prozent.

Der emissionsrelevante Energieverbrauch umfasst diejenigen Verbräuche, bei denen direkte Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen entstehen - hauptsächlich CO2. Darunter fällt auch die Nutzung von Biomasse. Sekundärenergieträger wie Strom und Fernwärme, aber auch Kernkraft und Energie aus bestimmten erneuerbaren Quellen wie beispielsweise Wind- und Wasserkraft sind dagegen nicht enthalten.

January 07, 2020 03:16 ET (08:16 GMT)