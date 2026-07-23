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23.07.2026 06:31:29
EMKA JSC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
EMKA JSC hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im letzten Jahr hatte EMKA JSC einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 28,3 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EMKA JSC 21,5 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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