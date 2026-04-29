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29.04.2026 06:31:29
EMKA JSC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EMKA JSC hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,4 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,0 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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