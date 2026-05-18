18.05.2026 06:31:29

Emkay Global Financial Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Emkay Global Financial Services hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,40 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 97,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 759,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,50 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,92 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,80 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,96 Milliarden INR gegenüber 3,58 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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