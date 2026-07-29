Emkay Global Financial Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Emkay Global Financial Services hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,39 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,88 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emkay Global Financial Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 964,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 777,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at