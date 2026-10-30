Emkay Global Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

Emkay Global Financial Services hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 11,37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Emkay Global Financial Services 0,180 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 103,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 770,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at