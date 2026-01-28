Emkay Global Financial Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Emkay Global Financial Services stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,68 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Emkay Global Financial Services 3,45 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,77 Prozent auf 918,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 814,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at