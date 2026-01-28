|
28.01.2026 06:31:29
Emkay Global Financial Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Emkay Global Financial Services stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,68 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Emkay Global Financial Services 3,45 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,77 Prozent auf 918,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 814,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!