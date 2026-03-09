09.03.2026 06:31:29

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 07.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 TRY. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 111,20 Prozent auf 34,17 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,18 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,160 TRY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,350 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 203,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 100,48 Milliarden TRY, während im Vorjahr 33,06 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
