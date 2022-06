Emmanuel Al Nawakil und David Gendry: Neuernennungen in der Alpine Direktion

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Emmanuel Al Nawakil wird mit Wirkung vom 1. Juli 2022 neuer Vice President Sales and Operations für die Marke Alpine. Er wird der Alpine Direktion angehören und direkt an CEO Laurent Rossi berichten. Ebenfalls zum 1. Juli übernimmt David Gendry den Posten des Vice President Communication and Marketing.