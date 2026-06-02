Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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02.06.2026 10:17:24
Emmanuel Macron Says Nebius, SoftBank Chose France As AI Commitments Reach $61.7 Billion; Son Says Infrastructure Will Shape The Future
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