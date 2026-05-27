Emmbi Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Emmbi Industries hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Emmbi Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,820 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,17 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Emmbi Industries 1,08 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,46 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,56 Milliarden INR, während im Vorjahr 4,04 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at