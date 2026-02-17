|
Emmbi Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Emmbi Industries äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,58 INR. Im letzten Jahr hatte Emmbi Industries einen Gewinn von 0,940 INR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emmbi Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,12 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
