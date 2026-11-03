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03.11.2026 06:31:28
Emmessar Biotech Nutrition gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Emmessar Biotech Nutrition hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,48 Prozent auf 1,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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