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15.05.2026 06:31:29
Emmessar Biotech Nutrition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Emmessar Biotech Nutrition lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Emmessar Biotech Nutrition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Emmessar Biotech Nutrition im vergangenen Quartal 0,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Emmessar Biotech Nutrition 1,0 Millionen INR umsetzen können.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,810 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,71 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 39,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,11 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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