Emmessar Biotech Nutrition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Emmessar Biotech Nutrition veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Emmessar Biotech Nutrition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Emmessar Biotech Nutrition in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at