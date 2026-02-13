|
13.02.2026 06:31:29
Emmessar Biotech Nutrition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Emmessar Biotech Nutrition hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,12 Prozent auf 0,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Emmessar Biotech Nutrition 1,0 Millionen INR umgesetzt.
