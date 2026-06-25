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Emmi Gruppe zeichnet wirkungsvolle Nachhaltigkeitsprojekte aus



25.06.2026 / 08:57 CET/CEST



Luzern, 25. Juni 2026 – Der Emmi Nachhaltigkeitstag bietet Mitarbeitenden der Emmi Gruppe weltweit eine Plattform, um Nachhaltigkeitsinitiativen zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und erfolgreiche Projekte sichtbar zu machen. Beim diesjährigen Nachhaltigkeitswettbewerb wurden 38 Projekte eingereicht, wovon drei besonders wirkungsvolle Initiativen ausgezeichnet wurden. Sie zeigen, wie Nachhaltigkeit in innovative Lösungen, Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten sowie in neue Marktpotenziale übersetzt werden kann. Verantwortung prägt die Emmi Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 1907. Mit Blick auf kommende Generationen gestaltet Emmi die Zukunft gemeinsam mit ihren Anspruchsgruppen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nachhaltigkeit ist dabei fest in ihrer Unternehmensstrategie verankert. Emmi fördert gezielt Lösungen und Initiativen, die Verantwortung, Innovation und Geschäftserfolg verbinden und so Mehrwert für Mensch, Tier und Umwelt schaffen. Die drei von der internen Fachjury ausgezeichneten Nachhaltigkeitsprojekte stehen beispielhaft für diesen Ansatz.

Initiativen der Emmi Teams mit Wirkung Den ersten Platz belegte die neue Verpackungslösung für Emmi Caffè Latte. Sie verbindet Genuss und Convenience für Konsumentinnen und Konsumenten mit einem klaren Nachhaltigkeitsmehrwert: Durch den Verzicht auf die Aluminiumplatine und das PET-Sleeve ist der Becher neu vollständig recyclingfähig.

Der zweite Platz ging an die Emmi Desserts Gesellschaften in Frankreich, Grossbritannien, Belgien und den Niederlanden. Im Rahmen ihres «better for you»-Ansatzes und ihrer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie stellten sie sich einer umfassenden Bewertung ihrer sozialen, ökologischen und unternehmerischen Verantwortung. Nach der Erstzertifizierung als B Corp 2022 konnten sie ihre Bewertung bei der erfolgreichen Rezertifizierung 2025 deutlich steigern. Die international anerkannte Zertifizierung stärkt die Glaubwürdigkeit im Markt und unterstützt die Gewinnung neuer Kunden.

Den dritten Platz erreichte die brasilianische Tochtergesellschaft Laticínios Porto Alegre. Gemeinsam mit lokalen Partnern etablierte das Projektteam eine funktionierende Kreislauflösung für Getränkeverpackungen in einer Region mit fehlender Recyclinginfrastruktur. Diese Pionierleistung stärkt gleichzeitig lokale Gemeinschaften durch zusätzliche Einkommensmöglichkeiten.

Verantwortung mit Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten Neben der Prämierung der Nachhaltigkeitsprojekte lieferte Prof. Johanna Gollnhofer von der Universität St. Gallen am Emmi Nachhaltigkeitstag eine zusätzliche Einordnung. Die Konsumforscherin zeigte in ihrer Keynote auf, dass nachhaltige Produkte dann erfolgreich sind, wenn sie in erster Linie die Bedürfnisse von Konsumentinnen und Konsumenten erfüllen und Nachhaltigkeit in das Produktkonzept integriert wird. Nachhaltigkeit ist für die Mehrheit kein Kaufgrund, sondern muss sich in überzeugenden Produkten, relevanten Nutzenversprechen und greifbaren Lösungen widerspiegeln.

Die ausgezeichneten Projekte zeigen exemplarisch, wie die Emmi Gruppe diesen Ansatz in der Praxis umsetzt. Sie verbinden für Konsumentinnen und Konsumenten relevante Lösungen mit messbarer Wirkung für Umwelt und Gesellschaft und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Downloadmaterial und weitere Informationen Medienmitteilung als PDF

Bilder zum Emmi Nachhaltigkeitstag

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Simone Burgener, Mediensprecherin & Senior Communications Manager | media@emmi.com Investoren und Analysten

Patrik Schwendimann, Head Investor Relations | ir@emmi.com Über Emmi Die Emmi Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in Luzern. 1907 von milchbäuerlichen Genossenschaften gegründet, ist sie heute rund um die Welt zu Hause – und ihren Wurzeln bis heute verbunden. Innovation und Verantwortung treiben Emmi an. Mit grosser Handwerkskompetenz und Erfahrung stellt sie hochwertige Milchprodukte und Desserts her und verfügt über starke Positionen in Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte, funktionaler Ernährung, Spezialitätenkäse und Premium-Desserts. In ihren strategischen Nischen ist Emmi Vorreiterin und schafft Genussmomente, die bleiben. Emmi denkt langfristig und handelt mit Sorgfalt gegenüber Mensch, Tier und Natur. Sie setzt sich für eine zukunftsfähige Milchwirtschaft ein, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und stärkt familiäre Strukturen. Im Zentrum stehen Menschen, die Verantwortung tragen und die Zukunft gemeinsam über Generationen hinweg gestalten. Die Emmi Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (EMMN) und mehrheitlich im Besitz der ZMP Invest AG, hinter der rund 2’800 Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen. Ein wesentlicher Teil des Gewinns fliesst über diese Struktur als Dividende zurück an die Milchlieferanten. Das Unternehmen betreibt 73 Produktionsstandorte in 13 Ländern und seine Produkte sind in rund 90 Märkten erhältlich. 2025 erzielten rund 12’800 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 4.7 Milliarden. Seit über 100 Jahren übernimmt Emmi Verantwortung – und hat den Mut, immer wieder Neues zu schaffen.

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