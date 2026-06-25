Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
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25.06.2026 08:57:13
Emmi Gruppe zeichnet wirkungsvolle Nachhaltigkeitsprojekte aus
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Emmi Management AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Luzern, 25. Juni 2026 – Der Emmi Nachhaltigkeitstag bietet Mitarbeitenden der Emmi Gruppe weltweit eine Plattform, um Nachhaltigkeitsinitiativen zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und erfolgreiche Projekte sichtbar zu machen. Beim diesjährigen Nachhaltigkeitswettbewerb wurden 38 Projekte eingereicht, wovon drei besonders wirkungsvolle Initiativen ausgezeichnet wurden. Sie zeigen, wie Nachhaltigkeit in innovative Lösungen, Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten sowie in neue Marktpotenziale übersetzt werden kann.
Verantwortung prägt die Emmi Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 1907. Mit Blick auf kommende Generationen gestaltet Emmi die Zukunft gemeinsam mit ihren Anspruchsgruppen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nachhaltigkeit ist dabei fest in ihrer Unternehmensstrategie verankert. Emmi fördert gezielt Lösungen und Initiativen, die Verantwortung, Innovation und Geschäftserfolg verbinden und so Mehrwert für Mensch, Tier und Umwelt schaffen. Die drei von der internen Fachjury ausgezeichneten Nachhaltigkeitsprojekte stehen beispielhaft für diesen Ansatz.
Den ersten Platz belegte die neue Verpackungslösung für Emmi Caffè Latte. Sie verbindet Genuss und Convenience für Konsumentinnen und Konsumenten mit einem klaren Nachhaltigkeitsmehrwert: Durch den Verzicht auf die Aluminiumplatine und das PET-Sleeve ist der Becher neu vollständig recyclingfähig.
Neben der Prämierung der Nachhaltigkeitsprojekte lieferte Prof. Johanna Gollnhofer von der Universität St. Gallen am Emmi Nachhaltigkeitstag eine zusätzliche Einordnung. Die Konsumforscherin zeigte in ihrer Keynote auf, dass nachhaltige Produkte dann erfolgreich sind, wenn sie in erster Linie die Bedürfnisse von Konsumentinnen und Konsumenten erfüllen und Nachhaltigkeit in das Produktkonzept integriert wird. Nachhaltigkeit ist für die Mehrheit kein Kaufgrund, sondern muss sich in überzeugenden Produkten, relevanten Nutzenversprechen und greifbaren Lösungen widerspiegeln.
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Über Emmi
Die Emmi Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in Luzern. 1907 von milchbäuerlichen Genossenschaften gegründet, ist sie heute rund um die Welt zu Hause – und ihren Wurzeln bis heute verbunden. Innovation und Verantwortung treiben Emmi an. Mit grosser Handwerkskompetenz und Erfahrung stellt sie hochwertige Milchprodukte und Desserts her und verfügt über starke Positionen in Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte, funktionaler Ernährung, Spezialitätenkäse und Premium-Desserts. In ihren strategischen Nischen ist Emmi Vorreiterin und schafft Genussmomente, die bleiben.
Emmi denkt langfristig und handelt mit Sorgfalt gegenüber Mensch, Tier und Natur. Sie setzt sich für eine zukunftsfähige Milchwirtschaft ein, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und stärkt familiäre Strukturen. Im Zentrum stehen Menschen, die Verantwortung tragen und die Zukunft gemeinsam über Generationen hinweg gestalten.
Die Emmi Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (EMMN) und mehrheitlich im Besitz der ZMP Invest AG, hinter der rund 2’800 Milchbäuerinnen und Milchbauern stehen. Ein wesentlicher Teil des Gewinns fliesst über diese Struktur als Dividende zurück an die Milchlieferanten. Das Unternehmen betreibt 73 Produktionsstandorte in 13 Ländern und seine Produkte sind in rund 90 Märkten erhältlich. 2025 erzielten rund 12’800 Mitarbeitende einen Umsatz von CHF 4.7 Milliarden. Seit über 100 Jahren übernimmt Emmi Verantwortung – und hat den Mut, immer wieder Neues zu schaffen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emmi Management AG
|Landenbergstrasse 1
|6005 Luzern
|Schweiz
|E-Mail:
|info@emmi.com
|Internet:
|www.emmi.com
|ISIN:
|CH0012829898
|Valorennummer:
|1282989
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2353492
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2353492 25.06.2026 CET/CEST
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